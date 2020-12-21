В Калининграде задержали 19-летнюю автомобилистку с поддельными правами

В Калининграде сотрудники ГИБДД задержали автомобилистку с поддельными правами. Причем, документы девушка предъявила уже после того, как попала в ДТП на своем «Форд Фокусе».

- При проверке документов девушка, которая управляла попавшим в ДТП автомобилем, предъявила автоинспекторам водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у полицейских подозрение, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - При дальнейшей проверке по базе данных ГИБДД выяснилось, что водитель вовсе не имела водительских прав, а ее удостоверение недействительно.

Далее автомобилистку доставили в ОМВД России по Московскому району, где у нее изъяли «липовые» права. Сейчас на нее возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», предусматривающей лишение свободы на срок до 1 года.