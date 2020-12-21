В Калининграде сломавшийся на мосту автобус парализовал выезд из бывшего Балтрайона

В Калининграде из-за сломавшегося на мосту в районе Сортировочной станции автобуса оказался парализован проезд по улице Киевской в сторону центра города. Об этом сообщили сразу несколько очевидцев в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Автор поста о заторе заявил, что улица стоит «почти мертво», еще не зная об автобусе, а когда комментаторы прояснили ситуацию, он уже и сам заметил причину, занявшую целую полосу в самом начале моста.

- И ГИБДД там были, - написал он. - Мне интересно, мог бы экипаж сообщить куда надо, чтоб реверс на выезд включили, чтоб разгрузить район от дикой загруженности?

- Просто парализация района! – согласился один из участников сообщества. - 30 минут от Южного до Автомобильной.