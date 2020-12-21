Против неманских чиновников, прописавших сироту в сгоревшем доме, возбудили уголовное дело

Неманская городская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав сироты, прописанной вместе с малолетним ребенком по несуществующему адресу.

- В ходе проверки установлено, что в 2002 году малолетняя была определена в детское учреждение на полное государственное обеспечение, - сообщает подробности пресс-служба областной прокуратуры. - В 2005 году за ней закреплено жилое помещение. Однако закрепленный за сиротой дом и находившееся в нем имущество в 2007 году полностью сгорели. А сотрудниками администрации Неманского городского округа надлежащих мер по обеспечению жилым помещением ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предпринято не было.

Сотрудникам прокуратуры удалось доказать, что в настоящее время девушка и ее малолетний ребенок зарегистрированы в доме, которого фактически не существует.

- Кроме того, ей предоставили для проживания помещение маневренного фонда, которое не отвечает требованиям, предъявляемым к жилому помещению, - добавляет пресс-служба ведомства.

В ноябре прокурор направил материалы проверки в следственные органы, а 21 декабря они возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Ранее прокурор обратился в суд с иском о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.