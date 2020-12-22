В Калининграде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов

Вечером 21 декабря в Ленинградском районе города Калининграда произошел пожар в многоэтажном жилом доме, из-за которого потребовалась эвакуация жильцов. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о ЧП поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:39 с улицы Пионерской. Как оказалось, причиной пожара стал бардак на лестничной клетке.

- В десятиэтажном жилом доме на восьмом этаже на лестничной клетке горели бытовые отходы на площади половины квадратного метра, - уточняет пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Эвакуировано четыре человека.

Несмотря на незначительную площадь возгорания, для его ликвидации привлекались два пожарных расчета в составе 9 человек и 3 единицы техники.