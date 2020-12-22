В Калининграде больше года разыскивают мужчину, пытавшегося застрелить бизнесмена

Объявленный в розыск стрелок Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградские полицейские продолжают розыск подозреваемого в покушении на убийство 47-летнего местного жителя. Ориентировку на молодого человека в очередной раз разместили в соцсетях УМВД по Калининградской области.

Напомним, инцидент произошел 28 июня 2019 года на улице Тенистая Аллея, в районе дома №71. Подозреваемый произвел выстрел из пистолета в спину потерпевшего, которым оказался генеральный директор одного из калининградских агентств по продаже недвижимости.

Мужчина тяжело ранил потерпевшего, после чего выбежал на проезжую часть и остановил проезжавший мимо автомобиль, на котором он и скрылся.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефону: 8-921-007-12-13. Звонки принимаются круглосуточно.