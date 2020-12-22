«Нашли на детской площадке»: В Калининграде несколько дней разыскивали подростка

В Калининграде успешно завершены поиски 14-летнего Александра К., ушедшего из дома несколько дней назад. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в ходе поисков подростка полицейские опросили его друзей и знакомых и подготовили ориентировки с его приметами, впоследствии направленные во все территориальные отделы полиции.

- Выяснилось, что подросток в течение нескольких дней ночевал у друзей, - сообщает пресс-служба ведомства. - Несовершеннолетний вернулся к своему дому и гулял на детской площадке, пока его не обнаружили.

Сотрудники полиции установили, что никаких противоправных действий в отношении Александра К. не совершалось. Инспекторы ПДН проводят профилактическую работу с несовершеннолетним о недопустимости самовольного ухода из дома.