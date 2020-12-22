В Калининграде напротив Королевских ворот столкнулись два внедорожника

Столкновение у Королевских ворот Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде утром 22 декабря на перекрестке улиц Фрунзе, Гагарина и Литовского вала столкнулись два внедорожника. Фото ДТП тут же появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области. Из-за того, что авария рядом с Королевскими воротами случилась в час пик, она стала причиной собирающейся пробки.

Кто из участников ДТП стал его причиной, еще предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, но по фото видно, что большие повреждения получила «Мазда» - удар пришелся в ее заднюю дверь. У «Мицубиши» помят бампер.