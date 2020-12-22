«РусЛайн» отменяет рейсы из Калининграда в Сыктывкар, Белгород и Петрозаводск

Со 2 января 2021 года отменяются рейсы из Калининграда в Сыктывкар, Белгород и Петрозаводск авиакомпании «РусЛайн». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво». При этом сохранятся рейсы из Калининграда в Псков с последующим перелетом в Минеральные Воды. Начиная с 5 января 2021 года, рейсы в Псков будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам.

Также с 5 января «РусЛайн» запускает новые прямые регулярные рейсы из Калининграда в Курск. А в период новогодних каникул выполнит дополнительные рейсы по направлению Калининград – Воронеж.

Пресс-служба «Храброво» также заявила и о других изменениях. Так с 12 января 2021 года авиакомпания «Северсталь» отменит рейсы по маршруту Череповец-Калининград-Череповец по вторникам и субботам. При этом рейсы по четвергам и воскресеньям в расписании остаются. В период с 11 января до 1 февраля авиакомпания «Аэрофлот» отменит ежедневные ночные рейсы по маршруту Шереметьево-Калининград-Шереметьево. Авиакомпания «Азимут» с 15 января 2021 года отменяет часть рейсов из Калининграда в Краснодар и Минеральные Воды. Рейсы по данным направлениям остаются в расписании авиакомпания по вторникам и субботам. В период с 14 января по 28 февраля Авиакомпания «Nordwind» отменяет выполнение рейсов Челябинск-Калининград-Челябинск. Авиакомпания «Ютэйр» в период с 14 января по 28 февраля 2021 года отменяет часть ежедневных ночных рейсов по маршруту Внуково-Калининград-Внуково. Авиакомпания продолжит выполнять данные рейсы с частотой 2-3 раза в неделю.