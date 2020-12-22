За неделю в области привлекли к ответственности более 400 пешеходов-нарушителей

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За прошедшую неделю в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили 419 нарушений пешеходами Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Также к ответственности были привлечены 111 водителей, не уступивших дорогу пешеходам, пользующихся преимуществом в движении.

Госавтоинспекция напоминает, что при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также при выполнении поворота на перекрестках водители обязаны уступить дорогу пешим участникам движения. Сами пешеходы должны помнить о том, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам. При их отсутствии в зоне видимости - пересечь проезжую часть можно на перекрестке, либо на участке дороги с обеспеченной видимостью в обоих направлениях.