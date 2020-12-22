В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 22 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 21 часа подача электроэнергии приостановлена в двух районах города.

В Центральном районе электричество отключено по адресам:

ул. К. Маркса 54-102

ул. Чернышевского 31-49а, 44а-44б, 58-64

ул. Коммунальная 30-32,36-38, 46-48

пер. Чернышевского 2,4

ул. Фестивальная 15,20.

В Ленинградском районе света не будет по адресам:

ул. Котовского 3,4,5

ул. Л. Толстого 1, 3, 4, 10

ул. Тельмана 45-57, 48-72

ул. Чехова 3-5а,8а,10-28, 13-17,21-33

ул. Ленинградская 43.

Холодное водоснабжение приостановлено в Центральном с 10:00 до 17:00 по адресам:

ул. Радистов 1- 25а, 2- 34, 33

ул. Воздушная 2, 21-31

ул. Менделеева 2-12а, 10а, 16, 20а, 7-9, 18 (МАДОУ ЦРР д/с №2)

ул. Тенистая аллея 2-4

ул. Белинского 61а, 63а.

В Ленинградском районе с 09:00 до 18:00 водоснабжение прекращено на ул. Горького 172-174, 233.

С 13:00 до 15:00 вода отключена на ул. Елизаветинской, 2; до 15:30 – в школе № 59 на ул. Согласия, 32.