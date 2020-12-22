В транспортной полиции рассказали обстоятельства гибели калининградца на ж/д путях

В Гурьевском районе в воскресенье вечером поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ на транспорте.

Трагедия произошла около железнодорожного перегона Гурьевск-Новый – Полесск.

По данным транспортной полиции, пьяный 58-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«Машинист приближающегося поезда сообщением Советск – Калининград-Южный неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости, но пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.