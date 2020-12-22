Елена Дятлова: Школьное питание – ответственность директоров, донесите это до них

. Фото: мэрия Калининграда

Организация и качество горячего питания в школах Калининграда, даже в случаях аутсорсинга – это ответственность директоров образовательных учреждений. Об этом заявила глава администрации Елена Дятлова в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 22 декабря.

- Нужно четко донести это до них, потому что от качества питания зависит жизнь и здоровье деток, - подчеркнула сити-менеджер.

Она потребовала, что в школах существовал реальный контроль за организацией горячего питания, чтобы исполнение рекомендаций Роспотребнадзора не было формальностью.

- Это и температурный режим всех, кто имеет допуск к продуктам, в том числе. Мы должны быть уверены, что эти люди действительно здоровы, что все делается не для галочки, - добавила Дятлова.

Также глава администрации призвала директоров школ внимательно относиться к жалобам на качество питания, а также на индивидуальные вкусовые предпочтения школьников.