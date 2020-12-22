23 медика, 16 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заразился коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 199 случаев коронавируса. В структуре заболевания 130 случаев ОРВИ, 58 случаев пневмонии и 11 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 23 медицинских работника;

- 13 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 14 работников торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятия сферы ЖКХ;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник санатория;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 47 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 учащихся (Школа 31, 8, ШИЛИ Калининград, Классическая Школа Гурьевска, Школа-интернат №7 Большое Исаково, Школа посёлка Нивенское);

-4 воспитанника д/с Ручеёк Гурьевск, №1 Гурьевск, № 22, 101 Калининград;

- 3 студента БФУ, КИТИС, РАНХиГС;

- 6 неработающих.

Всего в области по состоянию на вторник, 22 декабря, подтвержден 15881 случай заболевания.