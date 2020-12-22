23 медика, 16 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заразился коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 199 случаев коронавируса. В структуре заболевания 130 случаев ОРВИ, 58 случаев пневмонии и 11 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 32 пенсионера;
- 23 медицинских работника;
- 13 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 14 работников торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятия сферы ЖКХ;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник санатория;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 47 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 учащихся (Школа 31, 8, ШИЛИ Калининград, Классическая Школа Гурьевска, Школа-интернат №7 Большое Исаково, Школа посёлка Нивенское);
-4 воспитанника д/с Ручеёк Гурьевск, №1 Гурьевск, № 22, 101 Калининград;
- 3 студента БФУ, КИТИС, РАНХиГС;
- 6 неработающих.
Всего в области по состоянию на вторник, 22 декабря, подтвержден 15881 случай заболевания.