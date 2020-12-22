Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области за сутки было выявлено 199 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 9

Балтийский городской округ – 8

Светловский городской округ – 4

Пионерский городской округ – 1

Гвардейский городской округ - 2

Полесский городской округ – 3

Гурьевский городской округ - 23

Правдинский городской округ – 2

Гусевский городской округ – 1

Светловский городской округ - 9

Зеленоградский городской округ – 2

Светлогорский городской округ –8

Краснознаменский городской округ – 1

Славский городской округ - 1

Советский городской округ - 4

Мамоновский городской округ – 4

Черняховский городской округ – 15

Неманский городской округ - 4