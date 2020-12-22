Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининградской области за сутки было выявлено 199 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 9
Балтийский городской округ – 8
Светловский городской округ – 4
Пионерский городской округ – 1
Гвардейский городской округ - 2
Полесский городской округ – 3
Гурьевский городской округ - 23
Правдинский городской округ – 2
Гусевский городской округ – 1
Светловский городской округ - 9
Зеленоградский городской округ – 2
Светлогорский городской округ –8
Краснознаменский городской округ – 1
Славский городской округ - 1
Советский городской округ - 4
Мамоновский городской округ – 4
Черняховский городской округ – 15
Неманский городской округ - 4