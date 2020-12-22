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Калининградский дом искусств проведет онлайн-трансляцию новогодних спектаклей

Об этом во вторник сообщила глава администрации города Елена Дятлова
Иван МАРКОВ
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Во вторник 22 декабря глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что Дом искусств из-за пандемии, вероятно, не сможет принять зрителей на новогодние спектакли.

- Мы сейчас ждем решения оперативного штаба, это бурно обсуждается последнюю неделю, - заявила Дятлова. - Сегодня был доклад нашего комитета по соцполитике, который говорит о том, что наше подведомственное учреждение Дом искусств сегодня готовит две премьеры, два спектакля. В случае, если будет запрет, да даже если его не будет, я дала поручение рассмотреть возможность онлайн-трансляции, чтобы как можно больше детей, горожан смогли посмотреть это мероприятие, не приходя в Дом искусств и не подвергая себя риску заражения. Если учреждение готовилось, если актеры репетировали, если есть программа, значит надо сделать ее достоянием общественности.

По словам Дятловой, власти предусматривают возможность либо обнародования видеозаписи, либо онлайн-трансляции.