В мэрии Калининграда рассказали о грядущем коммунальном напряжении на новогодних каникулах на фоне пандемии

Во вторник 22 декабря глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что калининградские коммунальщики из-за пандемии впервые оказываются в настолько тяжелых условиях, что им придется работать все новогодние праздники на пределе возможностей.

- Мы прекрасно понимаем, что это первый год, когда мы стоим перед таким большим вызовом, когда жители не разъезжаются на отдых, когда в Калининграде будут все калининградцы и еще плюс гости, - заявила Дятлова. - Каждый раз традиционно происходит, когда люди уезжают в дачные домики, включают электрическое отопление. В этот момент могут быть и порывы кабеля. Поэтому я своих коллег призывала к тому, что мы должны быть готовы, что мы должны оперативно реагировать и все восстановить.