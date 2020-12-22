В Калининграде в школьное питание могут добавить молочку и яйца

Во вторник 22 декабря глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала об анализе школьного питания, проведенного министерством образования, в ходе которого также были рассмотрены предложения от родительских комитетов. В итоге, было выработано новое меню.

- Там будет добавление яиц, фруктов, молочки и так далее, - пояснила Дятлова. – Также я подчеркивала, что мы должны обеспечить безопасность приема пищи в школах. Несмотря на то, что питание школьников у нас на аутсорсинге, ответственность за организацию питания несут директора школ.

Дятлова напомнила о том, что здоровье работников пищеблоков должно регулярно проверяться, а также о том, что обработка поверхностей столов, стульев, ручек специальными дезинфицирующими средствами должна проводиться регулярно.