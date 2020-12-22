Елена Дятлова – о капремонте в Калининграде: «У нас красивые фасады, а рядом разрушенная плитка»

Разбитые тротуары на Красной улице, где в этом году капитально отремонтировано сразу несколько фасадов Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 22 декабря глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала журналистам, что ее сильно раздражает, как выглядят отремонтированные фасады домов на фоне разбитых тротуаров.

- Есть фонд капремонта, который делает фасады, - начала Дятлова. - И есть у нас такой дисбаланс, когда вот красивый фасад, а рядом абсолютно разрушенное тротуарное покрытие. Понятно, что прилагать усилия нужно в разных частях города, но мне бы хотелось устранить такого рода диссонанс, когда есть красота фасада, а есть разрушенная плитка

Глава администрации добавила, что отдала поручение комитету по транспорту, чтобы они согласовали свои работы по благоустройству с фондом капремонта.

- У нас есть и второй диссонанс: мы строим пешеходные дорожки, но я иногда не вижу там ни одного столба освещения. Хорошо, что сделали пешеходные дорожки, только там дети будут ходить в темноте. А мы, вроде, за безопасность, за человекоцентричный город, где удобно всем, - добавила Дятлова.