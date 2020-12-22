Калининградку отправили в колонию за неуплату алиментов

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В Славске осудили местную жительницу за злостное уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Горожанку ранее привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своей дочери. Однако горе-мать выводов не сделала и накопила только в 2020 году долг в размере 90 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело, рассмотрение которого завершилось реальным лишением свободы. Следующие 6 месяцев горожанка проведет в колонии-поселении.