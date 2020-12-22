Церемонию вручения премий «Свое лицо» в Калининграде посвятят памяти Михаила Андреева

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Впервые вручение наград пройдет без Михаила Анатольевича Андреева. Вечер будет посвящен памяти ушедшего из жизни в этом году художественного руководителя, по инициативе которого проводится конкурс. Заслуженный работник культуры России посвятил Калининградскому областному драмтеатру последние 10 лет жизни. Соревнование талантов «Свое лицо» проходит в драмтеатре ежегодно. По его итогам традиционно отмечаются лучшие актерские работы в новых спектаклях. В IX конкурсе участвовали исполнители ролей в 8 премьерах, выпущенных за год до Всемирного дня театра, 27 марта. Однако в этом году уже 17 марта был объявлен карантин, и церемония вручения премий неоднократно переносилась.

Теперь триумфаторы конкурса будут названы. Самыми престижными наградами считаются призы зрительских симпатий: «Любимый актер года» и «Любимая актриса года». Их вручают получившим набольшее количество зрительских голосов. Обладателей профессиональных наград «За раскрытие творческой индивидуальности» и «Лучшему специалисту постановочной части» определяют художественный и технический советы театра. Премию «За театральные достижения» присуждает художественный руководитель калининградской драмы. Победителей конкурса в других четырех номинациях: «За лучшую женскую роль», «За лучшую мужскую роль», «За лучшую роль второго плана» и «За лучшую роль на малой сцене» - назовут по итогам тайного голосования общественного жюри. Впервые в этом году учреждено звание «Почетный зритель Калининградского областного драматического театра». Удостоверение №1 получит Борис Семенович Затопляев, заслуженный энергетик России, почетный гражданин Калининграда, за особый вклад в историю областной драмы.

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