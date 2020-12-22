Власти Калининграда попросили застройщиков украсить микрорайоны, чтобы их жители не хотели ехать в центр

Во вторник 22 декабря глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила журналистам, что в центре города в этом году никаких новых украшений не появилось, однако были установлены и развешены все старые инсталляции и гирлянды, отремонтированные сотрудниками. По словам Дятловой, власти рассчитывают в вопросе создания праздничного настроения еще и на застройщиков.

- Я просила застройщиков украсить свои построенные микрорайоны, чтобы не было перемещений в центр города и чтобы люди могли выйти в свой двор, который хорошо украшен. Каждому застройщику и тому, кто хочет украсить свою дворовую территорию, мы даем возможность отличиться, обеспечиваем подключение и оплачиваем это освещение.

Дятлова намекнула, что в этот раз жителям придется самостоятельно позаботиться о празднике.

- Мы должны город удобным для децентрализованного отмечания Нового года, потому что новогодней сцены не будет, новогоднего салюта не будет, потому что мы живем в эпоху коронавирусной инфекции, - добавила она.