Минздрав прокомментировал информацию о калининградском фельдшере, которого «не спасают от ковида»

В Калининграде социальные сети облетела информация о том, что якобы в Центральной городской клинической больнице находится 36-летний фельдшер скорой медицинской помощи с лабораторно подтвержденным COVID-19. Сообщалось, что медик тяжело переносит коронавирусную инфекцию, но помощь ему не оказывается.

- Информация не соответствует действительности, - прокомментировали ситуацию в региональном минздраве. - Пациент, как и другие больные получает все необходимое лечение в полном объеме, это проверено.

Также в минздраве подчеркнули, что «пациент находится под личным контролем ведущего пульмонолога ЦГКБ».

- Претензий к лечению не имеет, - отметили в ведомстве.