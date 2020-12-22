Елена Дятлова: «На новогодние каникулы я никуда из региона не уеду»

Во вторник 22 декабря глава администрации Калининграда Елена Дятлова, рассказывая о подготовке к грядущим новогодним праздникам, заявила, что не собирается никуда уезжать в каникулы.

- Я все новогодние каникулы всегда провожу в регионе, - сообщила она. - Даже в предыдущие годы я никогда не уезжала с территории региона, потому что и раньше отвечала за электроснабжение, за транспорт, за дороги. Этот год не будет исключением. Теперь весь город Калининград будет отмечать праздники у себя, в кругу семьи. У меня это родители, муж и дочь.

Напомним, что калининградцы из-за пандемии в этом году вынужденно остались без заграничных поездок. Кроме того, никаких мероприятий в центре города в честь Нового года также проводиться не будет.