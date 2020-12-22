Полиция объявила в розыск калининградца, избившего до смерти человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Зеленоградскому району объявил в розыск 42-летнего Олега Герасимова, которого подозревают в совершении тяжкого преступления . Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На мужчину заведено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Герасимов зарегистрирован в поселке Озерово Зеленоградского района.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об это в ОМВД России по Зеленоградскому району по тел.: 8 (40150) 3-25-32, 8 929 163 88 86 или 02.