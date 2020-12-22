Калининградец развращал и насиловал 13-летнюю падчерицу

Первый отдел Управления СКР по Калининградской области готовится передать в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя региона в надругательстве над 13-летней падчерицей.

Как полагают представители следствия, с апреля по июнь этого года в квартире по месту жительства обвиняемый совершил развратные действия в отношении девочки, а также надругался над ней, применив насилие. Школьница долго хранила все в тайне – ее мать и родственники узнали о случившемся лишь осенью и немедленно поставили в известность правоохранителей. Ну а те всего за два месяца проделали всю необходимую работу, полностью изобличив педофила. Мужчине инкриминировали сразу две статьи УК РФ - «Ссовершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

- Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, - подтвердили в УСКР.

Первая из упомянутых статьей УК грозит виновному лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, вторая – от 12 до 20. Какое наказание по совокупности назначит суд, выяснится по итогам предстоящего процесса.