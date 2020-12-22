На улице Тихой в Светлогорске разрешили построить две 7-этажки

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области выдало разрешение на строительство двух многоэтажных домов на улице Тихой в Светлогорске. Соответствующий документ опубликован в реестре выданных разрешений.

Два семиэтажных дома построит зарегистрированный в Калининграде застройщик ООО «Специализированный застройщик «ОСТ-Строй». Общая площадь первого дома составит 5,3 тыс квадратных метров, второго – 1,8 тыс «квадратов».

Разрешение на строительство действует до декабря 2025 года.