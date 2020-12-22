В Калининградской области на карантин по ОРВИ закрыли 13 классов в восьми школах

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В Калининградской области заболеваемость ОРВИ остается выше эпидемического порога на 88,8%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 14 по 20 декабря, к медикам обратились 8584 человека, в том числе 3142 ребенка в возрасте до 14 лет. Лабораторно подтверждена циркуляция негриппозных вирусов, случаи гриппа лабораторно не выявлены, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, для ограничения распространения инфекции, 13 классов в 8-ми школах отправлены на карантин. Также образовательный процесс приостановлен в семи детсадах, там не работают 8 групп.

В Роспотребнадзоре добавили, что в Калининградской области от гриппа вакцинировали более 604 тысяч человек.