Калининградка пытается отсудить у мэрии более 500 тысяч рублей за ДТП на Тенистой Аллее

. Фото: Иван МАРКОВ

В июле на улице Тенистая Аллея в Калининграде в образовавшуюся яму на проезжей части провалился «Рено Сандеро». Автомобиль получил серьезные технические повреждения, да и сама водитель испытала не самые приятные чувства.

Повреждения автомобиля оценили в 466 тысяч рублей, однако направленные в адрес ряда муниципальных предприятий претензии остались без удовлетворения. Тогда горожанка подала в суд на мэрию, «Водоканал», МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Помимо компенсации материального ущерба, женщина потребовала компенсировать ущерб моральный. Его она оценила в 100 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 1 февраля 2021 года.