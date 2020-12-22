Калининградский минздрав опубликовал график работы поликлиник в новогодние праздники

. Фото: Александр Подгорчук

Министерство здравоохранения Калининградской области опубликовало график работы поликлиник в новогодние праздники.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать::

– 31 декабря, четверг, – по расписанию; время работы – до 19 часов;

– 1, 3, 7 и 10 января – выходные дни;

– 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января в поликлинических отделениях медицинских организаций будет организована работа дежурной службы, лабораторий, необходимых узких специалистов и службы неотложной помощи.

Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 103, 03 и 112.

С понедельника, 11 января, медицинские организации будут работать в обычном режиме.