В Гурьевском районе полицейские задержали двоих мужчин, которые пытались похитить запчасти с автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Вечером инспекторы ГИБДД заметили двух подозрительных мужчин, которые снимали автозапчасти с припаркованного автомобиля. Когда полицейские приблизились, злоумышленники попытались скрыться.Одни из них - 30-летний местный житель - был задержан на месте преступления, второго подозреваемого задержали по горячим следам.«Злоумышленники разбили стекло БМВ и проникли в салон, откуда пытались похитить автомагнитолу, сабвуфер и две колонки, а также снять три колеса, левый поворотник и зеркало заднего вида», - рассказали в полиции.Владелец машины оценил ущерб на сумму 22 тысячи рублей. На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража», им грозит до 5 лет лишения свободы.