В 2021 году в Калининграде обустроят 17 контейнерных площадок

. Фото: мэрия Калининграда

В следующем году в Калининграде обустроят 17 контейнерных площадок. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказала и.о. председателя комитета городского хозяйства Татьяна Урядникова.

По ее словам, на эти цели будет выделено 4,6 млн рублей. Площадки будут обустроены по следующим адрессам:ул. Суворова, 47, ул. П. Морозова, 67, ул. Транспортная, 12, ул. Батальная, 95, ул. П. Морозова, 102, ул. А.Невского, 23-27, ул. Артиллерийская, 27, ул. Артиллерийская, 33, ул. Ст. Дадаева, 56, ул. Пролетарская, 61А, ул. Ракитная, 8, ул. Харьковская, 20, ул. Харьковская, 40, ул. Тимирязева, 6, ул. Челюскинская, 14, ул. Славянская, 47, пер. Сухумский.

Сейчас в Калининграде размещено 1017 площадок накопления твердых коммунальных отходов, из них: 668 – на придомовых территориях; 349 – на муниципальной территории.