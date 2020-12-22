В мэрии Калининграда рассказали, как будет работать общественный транспорт 31 декабря и 1 января

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31декабря активное движение общественного транспорта в Калининграде прекратится в 22 часа. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова. Что касается 1 января, то с утра транспорт выйдет на все 47 городских маршрутов.

«Интенсивность движения будет сокращена на некоторых маршрутах, чтобы транспорт не ходил пустой, - отметила Елена Дятлова. - Автобусы большого класса и электротранспорт выйдут в 7:30, малого класса – в 9 часов утра».

В пресс-службе мэрии добавили, что по вопросам движения общественного транспорта можно обращаться по телефону: 33-88-68