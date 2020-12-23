На улицах Калининграда начали выставлять корейские пихты высотой от 1,5 до 2 метров, которые заказали в специализированном питомнике. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На покупку власти Калининграда выделили 1,5 млн рублей.«Выбор именно на это растение пал, так как оно особенно устойчиво к болезням и вредителям. Хвойные устанавливают на площади Победы, на пешеходной зоне ул. Профессора Баранова, в сквере у монумента «Мать - Россия», на пешеходной зоне на проспекте Мира перед входом в зоопарк, на территории, прилегающей к озерам Верхнему и Летнему. После установки все елки нарядят», - сообщили в администрации.Напомним, в прошлом году администрация закупила 100 елей, которые уже растут вблизи озер Летнего, Нижнего в скверах на перекрестке улиц Черняховского и Сергеева, а также на перекрестке Ленинского и Гвардейского проспектов.