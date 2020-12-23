Во вторник, 22 декабря житель поселка Ливны Гвардейского района по просьбе соседки опиливал ветки деревьев на ее приусадебном участке. В процессе работы одна из веток упала на 36-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.Как сообщили в региональном Управлении СКР, Гурьевским межрайонным следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.