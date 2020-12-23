В одном из поселков Правдинского района 22-летний парень решил срубить денег по-легкому. Он приметил, куда сотрудники местной почты складывают выручку, и решил обворовать учреждение. Поскольку оно находилось в одном здании с поселковой библиотекой, налетчик решил, что самый верный путь к добыче лежит, как выразились в пресс-релизе областного УМВД РФ, «через храм знаний».Вот только квалификация подвела – налетчик, как ни старался, не смог взломать входную дверь библиотеки. Пропыхтев на входе в «храм знаний» полночи, он совершенно отчаялся, плюнул и пошел домой. Наутро библиотекарь обнаружила следы попытки несанкционированного доступа в помещение и сообщила об этом в полицию. Оперативники угрозыска в два счета «вычислили» подозреваемого (который ранее уже привлекался за кражи) и задержали его. Неудачливому вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.