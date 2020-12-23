В Калининграде приставы провели рейд, в ходе которого разыскивали автомобили должников. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.На стоянке возле одного из торговых центров в Калининграде они обнаружили «Хендай» 2019 года выпуска, за владельцем которого числилась задолженность по налоговым платежам почти 700 тысяч рублей.«Приставы дождались должника и разъяснили, что в случае неуплаты долга автомобиль будет арестован и эвакуирован на спецстоянку. После этого мужчина на месте погасил задолженность в полном объеме», - рассказали в пресс-службе ведомства.Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.