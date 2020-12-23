Три человека пострадали в Калининграде в результате наездов во вторник, 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.На улице Интернациональной водитель троллейбуса при развороте сбила 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получила травмы.На улице Д. Донского водитель «Опеля» сбил 26-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.На улице Красносельской на «зебре» под колеса «Тойоты» попала 46-летняя горожанка. Женщина получила телесные повреждения.