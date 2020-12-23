Об отмене праздничных гуляний после вчерашнего оперативного совещания сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.- Мы должны сделать город удобным для децентрализованного отмечания Нового года, потому что новогодней сцены не будет, новогоднего фейерверка не будет, - сказала Дятлова. - Я просила застройщиков украсить свои построенные микрорайоны, чтобы не было перемещений в центр города и чтобы люди могли выйти в свой двор, который хорошо украшен. Каждому застройщику и тому, кто хочет украсить свою дворовую территорию, мы даем возможность отличиться, обеспечиваем подключение и оплачиваем это освещение.Напомним, организованные гуляния именно в новогоднюю ночь в Калининграде не проводят уже больше 6 лет. Концерт и фейерверк устраивали 1 января.