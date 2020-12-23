За сутки в Калининградской области было выявлено 203 новых случая коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 149 случаев ОРВИ, 45 случаев пневмонии и 9 бессимптомных случаев.Среди заболевших:- 19 пенсионеров;- 22 медицинских работников;- 7 работающих на промышленных предприятиях;- 18 сотрудников образовательных учреждений;- 19 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 12 работников торговли и общественного питания;- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;- 7 работников предприятий с/х;- 4 работника предприятий пищевой промышленности;- сотрудник предприятия сферы бытовых услуг;- 3 сотрудника учреждений культуры;- сотрудник санатория;- сотрудник охранного предприятия;- 52 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 25 учащихся (Школы 5, 14, 33, 38, 46, 56, 4, лицей 18, лицей 49, морской лицей, Ганзейская ладья, АПКМК, Лицей 10 Советск, лицей 7, школы 3,4 Черняховск, Нестеровская СОШ, Славяновская школа);- воспитанник частного д/с Карапуз;- студент Прибалтийского судостроительного техникума;- 8 неработающих.