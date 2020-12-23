В Калининграде в среду, 23 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.До 20 часов света не будет на Московский пр-т 19,21-23,25-27,29-33, 35-37,39,46а,159а, ул. Коперника 8-10,21, ул. Больничная 21-25,40,44, ул. Салтыкова-Щедрина 2.До 21 часа электричество отключено на:ул. Киевская 74а-е,77,79, 79а, 81, 83-85ул. Беговая 1,1в, 3-5,2, 2а,б 4-6,8-12,13-21,14-16ул. Марш. Новикова 4-6,7,8,10,12,17-19,18-20,21-23,22-24,26-30,32-34,36-38ул. Минусинская 2,4,6,8,10,12.Холодное водоснабжение приостановлено до 11:30 на ул. Лейтенанта Яналова 33. До 13:00 – на ул. Красная 61. До 15:00 – на ул. Ростовской 13.В Московском районе до 15:00 воды отключена на ул. Минусинской 16,20. До 17:00 – на ул. Левитана 22,58 корп.№1,3; ул. Дзержинского 44а;В Ленинградском районе до 17:00 холодное водоснабжение прекращено на ул. Литовский вал 52-58 и ул. 1812 года 59,61,63,65,67,71-77, 79-85,104,106,108,110,112,114,116,118, 120,122.До 21 часа отключено отопление на ул. Марш. Новикова 4-6,8,10,26-30.