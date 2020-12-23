В Калининграде на территории «Рыбной деревни 2» продолжается строительство Русского Центра Искусства. Параллельно идет формирование музейных фондов. Как сообщает пресс-служба Центра, итогом работы в 2020 году стало пополнение коллекция более чем 150 предметами. Это живопись, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства.«Ценным приобретением стали полотна Иллариона Прянишникова, Владимира Орловского, Николая Богданова-Бельского, Сергея Виноградова. Работы этих художников также представлены в Третьяковской галерее, Русском музее», - отмечают в пресс-службе.Большой удачей является включение в собрание РЦИ картин Марии Якунчинковой, художницы Серебряного века. Ее творчество ставят в один ряд с такими мастерами как: Левитан, Коровин, Серов и Врубель.Также собрание пополнилось полотнами художников русской эмиграции а также советских живописцев.В 2021 году Русский Центр Искусства планирует презентовать часть предметов.