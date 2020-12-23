Региональный минкульт готовит документы на продление мер поддержки пострадавших от коронавируса ивентщиков и кинотеатров. Об этом сообщил глава министерства Андрей Ермак.По его словам, ранее власти выделили четырем кинотеатрам, которым запретили работать по выходным, 1,6 млн рублей. Кроме этого, 25-ти ивентщикам власти выделили 1,9 млн рублей.Ермак отметил, что второй этап поддержки будет аналогичен первому как для кинотеатров, так и для ивент-агентств.«Да и по фуд-кортам также есть поручение губернатора разработать меры финансовой поддержки, но это постановление готовит Минэк», - добавил министр.