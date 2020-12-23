По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 23 декабря на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 433 816 человек, изВ Калининградской области за сутки 866 человек взяли под медицинское наблюдение из-за коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в области по состоянию на среду, 2з декабря, медики наблюдают за 12 418 жителями.По данным оперштаба, на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 433 816 человек, из них 2441 человек – за последние сутки.С начала пандемии в регионе выявлено 16 084 случая заражения. 12 793 человека выздоровели, умерли 167 человек.