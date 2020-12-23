В Калининградской области за сутки было выявлено 203 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 20-ти муниципалитетах.Больше всего заболевших в Калининграде – 74 человека.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 4Нестеровский городской округ – 16Озерский городской округ - 1Балтийский городской округ – 13Светловский городской округ – 10Пионерский городской округ – 6Гвардейский городской округ - 2Полесский городской округ – 7Гурьевский городской округ - 13Правдинский городской округ – 4Гусевский городской округ – 1Зеленоградский городской округ –5Светлогорский городской округ –2Краснознаменский городской округ – 2Славский городской округ - 4Советский городской округ - 13Мамоновский городской округ – 2Черняховский городской округ – 21Неманский городской округ - 3