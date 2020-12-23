На прошедших выходных на острове Канта в Калининграде открылась новогодняя ярмарка с фудкортом. Ее посетили тысячи горожан, что на фоне сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции вызвало множество вопросов к организаторам мероприятия. Пользователи соцсетей назвали мероприятие «пиром во время чумы».В понедельник, 21 декабря, на массовые гуляния отреагировал Роспотребнадзор. Ведомство выдало предписание запретить ярмарку. В тот же день ситуацию прокомментировали и в областном правительстве. Вице-премьер Илья Баринов заявил, что власти ожидали, что большую часть палаток передадут для продажи сувенирной продукции, но получился «стихийный фудкорт, что конечно, неприемлемо». Чиновник добавил, что некие должностные лица привлечены к ответственности.По словам Баринова, решение о размещении объектов нестационарной торговли было принято руководством Кафедрального собора при согласовании с министерством по культуре и туризму. Поэтому накануне у министра Андрея Ермака попросили разъяснить ситуацию.«Все участники подготовились, закупили продукцию для приготовления еды, сдали тесты на ковид и тп, а в итоге вместо обещанного периода работы с 18.12 по 10.01 нам дали поработать 3 дня. Министерство туризма является одним из организаторов данной ярмарки, дайте пожалуйста официальное разъяснения ситуации и дальнейшее руководство как мы можем работать и до какого периода. Заранее спасибо за ответ», - написал один из предпринимателей.Ермак ответил, что министерство культуры и туризма не является организатором этой ярмарки.«Насколько мне известно, вы в постоянном контакте с реальным организатором ярмарки ГАУ «Кафедральный Собор», где вы и сможете уточнить всю актуальную информацию об этом проекте», - заявил министр.