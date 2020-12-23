На Куршской косе возле знаменитой «Высоты Мюллера» в окрестностях поселка Рыбачий на участке площадью 1,5 га проводят рубку деревьев. Спиливают сосны.- Это рубка реконструкции. Вырубаемая древесная порода – сосна горная, сухостой текущего года и прошлых лет. Этим деревьям по 80 лет. В таком возрасте горная сосна уже теряет средообразующие свойства (водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические). Нижние ветки деревьев плотные, расположены над землей, засыхая, не отпадают. Под горной сосной почти нет травы, препятствующей распространению огня, - поясняют в пресс-службе нацпарка.На Куршской косе отмечают, что в таком состоянии у горной сосны высокая степень горимости, в пожароопасный сезон достаточно одной непотушенной сигареты для возникновения верхового пожара.- Посадки горной сосны, выполнившей свою функцию, постепенно заменяются на молодые саженцы сосны обыкновенной, - заключили на косе.