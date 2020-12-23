В Калининграде в течение трех дней проходила полицейская операция «Улица». Для патрулирования территории, обследования торговых точек и проверки мест концентрации правонарушителей были специально сформированы 178 патрульных нарядов, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.В ходе операции правоохранители пресекли 341 административное правонарушение. Среди них - распитие спиртного в общественных местах и мелкое хулиганство.Также полицейские проверили более 190 человек, состоящих на различных профилактических учетах ОМВД, а также посетили свыше 90 предприятий.«Было раскрыто 6 преступлений, в том числе выявлен факт повторного пьяного вождения. К административной ответственности привлечено более 300 граждан, за мелкое хулиганство привлечено 17 лиц. За распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения привлечено более 50 граждан», - рассказал врио заместителя начальника регионального УМВД Анатолий Каманицин.