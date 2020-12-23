В Калининграде осудили сотрудницу банка за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.В сентября 2015 года кассир одного из калининградских филиалов банка изымала часть денег, указывая на пачках и в отчетности недостоверные сведения о суммах, которые она сдавала в конце каждой рабочей смены. Всего она похитила 32 тыс рублей, 1 доллар и 30 тысяч евро.На суде злоумышленница заявила, что недостача возникла из-за многочисленных нарушений в организации работы кассового узла и некорректного отражения операций в компьютерной программе.Суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом, отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до мая 2030 года.