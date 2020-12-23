Полиция установила личность автомобилиста, который 25 октября насмерть задавил пешехода в поселке Сосновка Полесского района и скрылся с места ДТП. Однако, как выясняется, в этой истории не все так однозначно.Трагедия произошла глубокой ночью у дома 33 по улице Центральной. Жертвой водителя «Форда Транзит» стал 28-летний мужчина. Вскоре после наезда пострадавшего обнаружили и доставили в больницу, но через 10 дней он скончался от полученных травм.Личность подозреваемого сотрудникам ГИБДД удалось установить уже на следующий день после происшествия. ГИБДД была установлена личность водителя и автомобиль, на котором он совершил ДТП. Медосвидетельствование показало, что, в отличие от погибшего пешехода, автолюбитель в момент ДТП был трезв. Сам он уверял, что просто не заметил сидевшего на проезжей части человека в густом тумане.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. А это означает, по нормам действующего законодательства, возможное лишение свободы на срок до 12 лет.