В Калининградской области стабилизировалась ситуация с подростковой преступностью, по итогам 11 месяцев количество совершенных подростками преступлений снизилось на 21,7% - с 327 до 256. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного правительства.На 18% снизилось количество преступлений, совершенных подростками в состоянии опьянения, на 66% сократилось количество преступлений с наркотиками.Тем не менее, с начала года в органы внутренних дел были доставлены 868 подростков, из них за употребление наркотиков - девять несовершеннолетних, за употребление спиртных напитков доставлено 196 подростков. Кроме того, к административной ответственности привлечено 200 родителей.